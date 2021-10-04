Tuğkan bebek melek oldu

Tuğkan’ın vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

Tuğkan bebek için Çorum ve çevre illerde yardım kampanyası düzenlenmişti, ailesi ve yardımsever vatandaşlar minik bebeği yaşatabilmek için seferber olmuştu. Acı haber, yürekleri dağladı.

ÇORUM HABER, Tuğkan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)