Tuğba Kefçeli gözyaşları arasında toprağa verildi
İstanbul’da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapmaktayken, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak önceki gece yarısı Gebze Anadolu Hastanesi’nde 39 yaşında hayatını kaybeden Tuğba Kefçeli’nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Emekli Gençlik ve Spor İl Müdürü Talat Kutsal’ın kızı, tanınmış iş insanlarından Gültekin Kefçeli’nin gelini, İstanbul’da özel bir firmanın finans müdürü Gökhan Kefçeli’nin eşi, Mete ve Öykü Kefçeli’nin anneleri, Hava Kurmay Yarbay Tolga Kutsal ile THY’den Bahadır Kutsal’ın kız kardeşleri olan Tuğba Kefçeli’nin cenaze namazı, Ulucami’de öğle namazının ardından, Fikrettin Çıplak Hoca tarafından kıldırıldı.
Cenaze namazına, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ile çok sayıda havacı komutan, Çorum’un önceki Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, çok sayıda eski ve yeni bürokrat, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, esnaf, sanayici ve iş insanı, Kutsal ve Kefçeli ailelerinin yakınları, eş-dost ve arkadaşları katıldı.
Aynı anda, Çomarbaşı köyünden gelme Mustafa Akar’ın eşi, Ali ve Hacı Gezer’in kardeşleri Sultan Akar ile Oymaağaç köyünden gelme Hacı Kerim Uysal’ın oğlu Mehmet Uysal’ın cenaze namazları da kılındı.
Tuğba Kefçeli’nin cenazesi, Ulucami’den Ulumezar’a götürülerek dualarla, gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumelere ve merhuma Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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