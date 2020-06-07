Tüfekçi’ye geçmiş olsun ziyareti

Ziyarete ayrıca; Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve İl Başkan Yardımcısı Ümit Er de katıldı.

Hasan Eray Tüfekçi, gece saatlerinde Antalya dönüşü talihsiz bir kaza geçirdiğini, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığında iki TIR arasında sıkıştığını, hastanede ayakta tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirterek, atlattığı kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarına teşekkür ettiğini bildirdi.

Tüfekçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti.

Tahtasız ve Tokgöz ise Tüfekçi’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı günler temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)