Tufan Köse’nin büyük oğlu Onat “mimar” oldu
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin büyük oğlu Onat, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’ni bitirerek mimar oldu.
Güncel 05.07.2021, 23:13
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Mezuniyet törenine, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof.Dr. Ali Haberal da katıldı.
Leyla-Tufan Köse çifti ile küçük oğulları Sarp Köse de törende hazır bulunurken, Onat’ın diplomasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü verdi.
ÇORUM HABER Leyla-Tufan Köse çiftini kutlar, Onat’a meslek yaşamında başarılar diler.
(Haber Merkezi)
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