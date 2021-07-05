Tufan Köse’nin büyük oğlu Onat “mimar” oldu

Mezuniyet törenine, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof.Dr. Ali Haberal da katıldı.

Leyla-Tufan Köse çifti ile küçük oğulları Sarp Köse de törende hazır bulunurken, Onat’ın diplomasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü verdi.

ÇORUM HABER Leyla-Tufan Köse çiftini kutlar, Onat’a meslek yaşamında başarılar diler.

(Haber Merkezi)

