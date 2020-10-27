Tufan Köse taburcu oldu

20 Ekim 2020 günü koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde istirahate çekilen Tufan Köse, daha sonra Başkent Hastanesi’ne yatırılarak zatürre tedavisi uygulanmıştı.

Son testi negatif çıkan Köse’nin hastaneden taburcu edilmesine karar verildi.

Taburcu olduğu sırada telefonla görüştüğümüz Milletvekili Köse, tedavisinin evinde devam edeceğini, kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.