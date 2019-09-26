TÜBİTAK Bilim Şenliği Kadeş Barış Meydanı’nda

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 13 kurumun desteği ile düzenlenen TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği bugün saat 09.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda başlayacak. Çorum’da 26-28 Eylül 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TÜBİTÜK Bilim Fuarı’nın açılışına tüm Çorumlular davet edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bilimi ve teknolojiyi interaktif bir şekilde yapılacak etkinlikler yoluyla tanıtmak, katılımcılara bilimsel düşünceyi kazandırmak, bilime merak uyandırmak, 7’den 70’e herkese bilim ışığında farkındalık oluşturarak, bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği etkinliklerinin Kadeş Barış Meydanı ile birlikte Hitit Üniversitesi, AHL Park AVM ve Çorum Müzesi’nde yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Proje, 6 gün sürecek olup okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerimize ve tüm halkımıza açıktır. Etkinlik kapsamında çeşitli bilim türlerinden örnek çalışmaların yer aldığı projemizde, mühendislik ve teknoloji alanlarına ağırlık verilecektir. 59 atölye çalışması, 6 konferans olmak üzere toplam 137 etkinlik atölye liderleri, rehber ve konuşmacılardan oluşan toplamda 65 eğitimci tarafından gerçekleştirilecektir.

Yapılan protokol çerçevesinde TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliğimize 13 kurum destek vermiştir. Başta Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AHL Park AVMye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

(Haber Merkezi)