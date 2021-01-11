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TÜBİTAK 23 Ar-Ge personeli alıyor

Güncel 11.01.2021, 01:55
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TÜBİTAK 23 Ar-Ge personeli alıyor

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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