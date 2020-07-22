TTK Başkanı Yaramış görevinden istifa etti

Ahmet Yaramış'ın daha önce “Çok üzgünüm. Cumhurbaşkanım isterse istifa ederim” sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Şu an böyle bir talep yok ancak başkan beyin bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var” demişti.

15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen bir panelde sözleri nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, dün Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

PROF. DR. AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı.

(Haber Merkezi)