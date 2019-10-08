Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda;

TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda;

08 Ekim 2019 Salı 01:33
TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” imzalanan protokolle bu yıl faaliyetlerine başladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyete geçecek söz konusu merkez ile kentte yer alan KOBİ’lere dış ticaret, dış ticaret istihbaratı konularında verilecek hizmetler konusunda yarın saat 11.00’de Çorum TSO Toplantı Salonu’nda TR83 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi İl Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını
Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını
Başkan nikâh kıydı, Vali şahitlik yaptı
Başkan nikâh kıydı, Vali şahitlik yaptı
Borsa’ya teknik gezi
Borsa’ya teknik gezi
Vali Çiftçi’den ziyaretler
Vali Çiftçi’den ziyaretler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim