TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” imzalanan protokolle bu yıl faaliyetlerine başladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyete geçecek söz konusu merkez ile kentte yer alan KOBİ’lere dış ticaret, dış ticaret istihbaratı konularında verilecek hizmetler konusunda yarın saat 11.00’de Çorum TSO Toplantı Salonu’nda TR83 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi İl Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)