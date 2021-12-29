TSO’da “satış ve pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi” eğitimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Çorum TSO Avrupa İşletmeler Ağı Merkezi koordinatörlüğünde, “satış ve pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi” konulu eğitim düzenlendi.

Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, eğitimde; müşteri ilişkileri yönetimi, protokol kuralları, hitaplar, beden dili ve algı yönetimi konuları hakkında bilgiler sundu.

Eğitim sonunda TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv’e plaket takdim ettiler.

(Haber Merkezi)

