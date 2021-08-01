TSO ve ÇESOB’un “hayırlı olsun” ziyaretleri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Esnaf Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, görevlerine yeniden seçilen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan'ı ziyaret ederek kutladılar.

Başaranhıncal, Gür ve Özbayram, kongrelerinde güven tazeleyen başkanlara “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler ve başarı temennisinde bulundular.

(Haber Merkezi)

