TSO ve Borsa’dan Milli Eğitim’e 150 adet tablet bağışı

Tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 30 bin klavyeli tablet dağıtımı projesi kapsamında ilimize gelen tabletleri teslim alan Sarı, TOBB ile tüm oda ve borsalara teşekkür etti.

TSO Başkanı Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, tabletlerin, iş dünyası adına geleceğin teminatı olan çocuklara hayırlı olması temennisinde de de bulundu.

(Haber Merkezi)