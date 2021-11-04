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TSO Başkanı Başaranhıncal’ı ziyaret
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ile Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Oda Genel Sekreteri Murat Zeybel de hazır bulundu. (Haber Merkezi)
Güncel 04.11.2021, 20:20
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