“Trump’un mektubu aynı üslupla iade edilmeli”

Cumhurbaşkanı’nın iktidara geldiği günden beri ABD ile işbirliği içerisinde olduğunu belirten Tufan Köse, temeli olmayan ve ben yaptım oldu prensibi ile yapılan her işin emperyalistlerin güdümüne girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yırtıp atması gereken bir mektubu herkesten gizlediğini ve böyle bir mektubun varlığından Amerika’da yapılan açıklamalardan haberlerinin olduğunu söyleyen Köse, “Bu mektup ülkenin onuru ve gururunu zedelediği gizlenmeye çalışılmıştır” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 7 maddelik soru sorduğunu ve bu sorulara cevap verilmediğini kaydeden Köse Cumhurbaşkanının sadece mektubu Amerika’ya götüreceğini ifade ettiğini, ayrıca ABD’nin başkan yardımcısı ile kapalı kapılar arkasında görüşme yaptığını dile getirdi.

Ordunun sınır ötesi operasyonların tamamında askerin yapması gereken tüm önlemleri aldığını ancak diplomatik yönleri ve masa başında yeterince hazır olunmadığı için masada kaybedildiğini vurgulayan Tufan Köse, 8 yıldır CHP’nin “Suriye’deki resmi hükümetle işbirliği yapmadan göç sorununu ve terörü çözemezsin” tezine bu gün gelinmiş olduğunu ifade etti. Köse konuşmasında şunları dile getirdi: “Geçmişte ben yaptım oldu prensibi ile hareket edenlere bakıldığında hepsinin emperyalist güçlerin güdümüne girdiği görülüyor. Bu mektup olayı ile 82 milyon Türk insanının da boynunu eğiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya gittiğinde kendisine gönderilen mektubun lisanıyla ve aynı sertlikle cevap verilmesini istiyoruz aksi durumda tarihteki bu kara lekeyi silemez.

Ekonomi iyi gitmiyor diyoruz ancak sarayın danışmanları 7-8 yerden maaş alarak 250 bin liraya yakın maaş aldığı söyleniyor. İşsizlik tarihin en yüksek seviyesine gelmiş. Çok büyük gruplar iflas durumuna gelmiş. Birçok dükkanın kiralık olduğu yazılarına denk geliyoruz. Güven verilmiyor. Bugün söylenenler yarın değişiyor. Feto borsası kuruldu Fetöyle iş yapanlar kendilerini bir şekilde kurtarırken memur ya da sıradan gariban halkımız cezaevinde ya da dışarıda sürünüyor. Darbeye karışanlar en iyi şekilde cezalandırılsın ancak sıradan insanlar da mağdur edilmesin” dedi.(Erkan BAYATLI)