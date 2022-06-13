Tretuar işi ihale edildi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında 15 bin metre bordür dizilmesi, 5 bin 100 metrekare Presleme Yöntemi ile üretilen 300X300X30 mm, tek tabakalı ve/veya iki tabakalı presli imal edilmiş, üst kısmı beyaz çimentolu (TSE EN 197-1) yivli-yivsiz, renkli –renksiz karo plak döşenmesi, 11 bin 600 metrekare 300 Dozlu tretuvar betonu yapılması yapım işini kapsayan, yaklaşık maliyeti ise 3 milyon 191 bin TL olan ihalede Yeşilova Peysaj Besicilik 3 milyon 999 bin 250 TL teklif verirken, Serkan Bulut 4 milyon 198 bin 70 TL ve Mustafa Tuna ise 4 milyon 499 bin 900 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

