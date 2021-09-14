TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı

Organizasyonun ikinci gününde sürücüler, 301 kilometrelik Çerkeş, Kurşunlu ve İstiklal Yolu özel etaplarıyla birlikte toplam 493 kilometre yol yaparak, Çorum'a geldi.

Bir pazar alanında oluşturulan servis noktasında araçlarının bakımını yapan sürücülüler, üçüncü gün Sivas Yıldız Dağı'ndaki kamp alanına ulaşmak üzere Çorum'dan ayrılacak.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, AA muhabirine, TransAnatolia'nin dünya markası haline gelen büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Etkinliğin bu yıl bir ay gecikmeli olarak başladığını hatırlatan Çelen, "Bu da bazı dezavantajlara neden oluyor. Gün ışığından ortalama 45 dakika kaybediyoruz. Dolayısıyla programımız sıkışmak zorunda kalıyor. Yarışın olağan akışı içindeki ufak tefek aksiliklerin haricinde herhangi bir problemimiz yok." dedi.

Katılımcı sayısı olarak 11 yılın zirvesini gördüklerini dile getiren Çelen, "TransAnatolia artık bir dünya markası. Özellikle bu branşın camiasında dünya çapında bilinen bir etkinlik. Bu sene umduğumuzu bulacaktık ancak eğer bu yarış iptal edilmeseydi 8 ülkeden 126 yarışmacıyla start alacaktık. Maalesef ertelemeden dolayı Türkiye'ye gelip, geri dönmek zorunda kalan bazı takımlar, programlarından dolayı tekrar gelemedi. Ancak yine de 11 yılın maksimum sayısı olan 89 araçla start aldık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Becce Motorsport takımından Mert Becce de ehliyetini aldığı günden beri bu sporun içinde olduğunu belirterek, "TransAnatolia, Türkiye'nin en büyük ve zorlu maraton yarışı. Birçok da yabancı var. İlk gün lastiklerimiz patladı, bugün yağmur yağdı. Bir sürü aksaklık yaşadık ama TransAnatolia'nın doğasında olan bir şey bu. Bu bizim için bir tutku. Herkesin yapabileceği bir iş değil çünkü çok fazla çile çektiğin bir kısmı var ama öyle haz alıyoruz ki en iyi şekilde yapmaya, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Motosikletçiler arasında en başarılı pilotlardan biri olarak gösterilen Ejder Erişti ise TransAnatolia'ya 2013 yılında otomobille, son 7 yıldır da motosikletle katıldığını anlattı.

Her yıl kendini geliştirdiğini ifade eden Erişti, "Maksat maçı bitirmek. Çok profesyonel olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk iki günün zor olacağı bize söylenmişti ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten artık ayakta duracak halimiz kalmadı. 12 saat hiç durmaksızın motosiklet kullandık. Bir şekilde devam ediyoruz. 2015'te yine Kars'a gitmiştik ve otomobille kazanmıştım. Bu sene de inşallah bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erişti, organizasyonun da son derece başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.