Traktörden düşen iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, T.Ç. (50) isimli şahıs, tarlada traktör ile çalıştığı esnada traktörün arkasında bulunan tarım aletinin üzerindeki O.Ç. (17) ve Y. E. (16) isimli şahıslar, dengelerini kaybederek düştü.

Yaşları 16 ve 17 olan iki genç, yaralı olarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Gürpınar Mahallesi’nde ise C.Y isimli kişi budamak için çıktığı kavak ağacından düşmesi sonucu yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)