Traktör dereye düştü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gece 22.30 sıralarında ilimiz İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde meydana gelen kazada, S.E.(62) isimli kişi kendi yönetimindeki traktör ile tarladan evine gittiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden dere yatağına düştü.

Kazada traktör sürücüsü S.E. ağır şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bülent USLU)