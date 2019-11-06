Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100525
ALTIN
274.537
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4122
EURO
6.3713

Traktör dereye düştü: 1 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında bir traktör dereye düştü.

Traktör dereye düştü: 1 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında bir traktör dereye düştü.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:31
Traktör dereye düştü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gece 22.30 sıralarında ilimiz İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde meydana gelen kazada, S.E.(62) isimli kişi kendi yönetimindeki traktör ile tarladan evine gittiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden dere yatağına düştü.

Kazada traktör sürücüsü S.E. ağır şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
Bülent Ecevit anıldı
Bülent Ecevit anıldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Olçok’tan tahliye tepkisi
Olçok’tan tahliye tepkisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim