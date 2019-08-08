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“Trafik terörüne ‘dur’ diyelim”

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Şahin, bayram tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını söyledi. Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Şahin, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi. Şahin, tatile çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı” ifadesini kullandı.

“Trafik terörüne ‘dur’ diyelim”

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Şahin, bayram tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını söyledi. Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Şahin, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi. Şahin, tatile çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı” ifadesini kullandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:30
“Trafik terörüne ‘dur’ diyelim”

YAĞIŞLI GÜNLERDE ZEMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Yolların belirli kesimlerinde Elektronik Denetleme Sistemi olduğunu anımsatan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, söz konusu uygulamanın kurallara uyulması açısından yararlı olduğunu kaydetti. Şahin, “Sürücülerin hız sınırına, yollarda çalışma yapılan yerlere ve özellikle yağışlı günlerde zeminin durumuna dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu. Sürücülere seyir halindeyken telefon ve radyo gibi cihazlarla ilgilenmemeleri uyarısında bulunan Tahsin Şahin, bu tür araçların dikkati dağıtarak kazaya yol açtığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde trafik cezalarının caydırıcı olduğunu anlatan Şahin, “Biz ise 'Ceza yazarlarsa öderiz' deyip geçiyoruz. Kazaların çoğunluğu hızdan kaynaklı. Eğer bunu kontrol altına alabilirsek, kuralları ihlal etmezsek başarılı bir seyahat gerçekleştiririz” dedi. Şahin, trafik kazalarında sürücü kusurunun yüzde 90'lar düzeyinde olduğunu ifade ederek, şehirlerarası otobüs şoförlerinin uykusuz yola çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.

ŞAHİN: TRAFİK TERÖRÜNE “DUR” DEMELİYİZ

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kurban Bayramı’nda trafik kurallarına uyarak, trafik terörüne dur denmesi gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

“Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayın. Uzun yolda her 2 saatte bir mola verip, elinizi yüzünüzü yıkayın. Hız limitlerine uyun. Hatalı sollama yapmayın. Trafiği tehlikeye sokanlara ve motor sürücülerine dikkat ediniz. Işık ihlali yapmayın. Emniyet kemerinizi takın. Araç kullanırken, telefon kullanmayın. Takip mesafesini koruyun. Işıksız yaya geçitlerinde hızınızı yavaşlatarak, yayalara öncelik veriniz. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız.” (Haber Merkezi)

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