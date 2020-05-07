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Trafik Haftası kutlanıyor

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününün "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bu günü takip eden haftanın ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlandığı ifade edildi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 20:00
Trafik Haftası kutlanıyor

Salgın nedeniyle bazı tedbirlerin alındığının dile getirildiği açıklamada, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosunun etkin olarak kullanılacağı ifade edildi.

“Önce Yaya” görselinin yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak yaya/okul geçitlerindeki ve “Trafikte Seyreden Ambulansın Geçiş Önceliğine Özen Gösterilmesi” konusunda vatandaşlara yönelik bu hususta bilgilendirilme yapılacağının belirtildiği açıklamada, hafta boyunca Emniyet Müdürlüğünce dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine/farkedilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konuları ile yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına yönelik denetimlerin arttırılacağı dile getirildi.(Haber Merkezi)

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