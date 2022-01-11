“Trafik Güvenliği” ödülü
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğrencilere ödül dağıttı.
Güncel 11.01.2022, 19:47
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Milli Eğitim Müdürü Kodek, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen slogan ve lise öğrencileri arasında düzenlenen karikatür yarışmalarına katılarak dereceye giren öğrencileri ağırladı.
“Trafik Güvenliği” konulu yarışmalarda dereceye girenlere Milli Eğitim Müdürü Kodek tarafından ödülleri verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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