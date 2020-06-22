Trabzon ve Giresun Baro Başkanları Çorum’daydı
Baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliğine karşı çeşitli illerden Ankara’ya yürüyen baro başkanlarına, Trabzon Baro Başkanı Av. Sibel Suiçmez ve Giresun Baro Başkanı Av. Soner Karademir de katıldı.
Güncel 22.06.2020, 23:47
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Çorum’un tanınmış avukatlarından Ahmet Ünal, Pazar günü, sınıf arkadaşı olan Sibel Suiçmez ile Soner Karademir’i Çorum’da karşılayıp ağırladı. (Haber Merkezi)
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