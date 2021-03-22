TR83 bölgesinde işsizlik ülke ortalamasının altında 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

Öte yandan TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından ise 2020 yılında TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi’nde işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü, yeni yayınlanan İşgücü İstatistikleri’nden yararlanarak, “TR83 Bölgesi İşgücü İstatistikleri, 2020” konusunda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, TR83 Bölgesi’nde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 3 bin kişi azalarak 91 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi, yüzde 8,3 oran ile 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu dördüncü bölge oldu. TR83 Bölgesi’nde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi bu oran ile tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu altıncı bölge oldu.

TR83 Bölgesi’nde 2020 yılında istihdam edilenlerin oranı bir önceki yıla göre 3,5 puanlık düşüşle yüzde 45,9 oranında gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 42 bin kişi azalarak 1 milyon 4 bin kişiye düştü. Bölgede 2020’de istihdam edilen toplam 1 milyon 4 bin kişinin yüzde 37,6'sı tarım, yüzde 17,8'i sanayi, yüzde 44,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünün bir önceki yıla göre istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,6 puan artarken tarım sektörünün payı ise 0,8 puan azaldı.

Çorum’un da yer aldığı TR83 Bölgesi'nde işgücüne katılma oranı ise 2020 yılında bir önceki yıla göre 3,8 puan azalarak yüzde 50 oldu. TR83 Bölgesi bu oran ile 26 bölge arasında en yüksek işgücüne katılma oranına sahip 11'inci bölge oldu.

(Haber Merkezi)

