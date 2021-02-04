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Tosik: “Ülkü Ocakları emanetleri koruyacak”

Ülkü Ocakları’nın eski Başkanı merhum Mesut Çelik’in ailesi, Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, merhum başkanları Mesut Çelik’in ailesini ağırlamaktan duydukları mutluluğu sosyal medya hesabından dile getirdi.

Güncel 04.02.2021, 19:48
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Tosik: “Ülkü Ocakları emanetleri koruyacak”

Çorum Ülkü Ocakları olarak Mesut Başkan’ın emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını dile getiren Orhan Tosik, “Geçmiş dönem Ocak başkanımız merhum Mesut Çelik'in ailesi ocağımızı ziyaret ettiler. Mesut Başkan'ın bizlere emaneti olan İkra Ezel, İnci Elif ve Devlet İsmail yeğenlerimize ocağımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Hüzünleri bizim hüznümüz, kıvancı bizim kıvancımızdır. Her hal ve şartta teşkilatımız kardeşlerimizin yanındadır. Ülkücü Hareket olarak emanetlerimize sahip çıkacak, onları gözümüz gibi koruyup kollayacağız” diye konuştu.

Orhan Tosik, merhum Mesut Çelik’in çocuklarına ve eşine Ülkü Ocakları yayınlarından da hediye etti.

(Haber Merkezi)

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