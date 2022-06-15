Köy halkı, aydınlık bir gelecek, dengeli bir yağış, doğadaki tüm canlıların susuz kalmayacağı, kuraklığın yaşanmayacağı, kazasız-belasız bir üretim sezonu için dua ederken, “topraklarımızda Hızır bereketi hakim olsun” temennisini dile getirdi.

Köy Muhtarı Birol Alanbay ve Çorum Merkez Altınbaş Köyü Turizm ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Rıza Aydoğdu’nun organizesi, köy halkının da katkıları ile düzenlenen yağmur duası ve şükür kurbanı buluşmasında; kurbanlar kesilerek lokma paylaşımında bulunuldu. Şükür namazı kılan köy halkı, huzur ve bereket için dua etti.

Sapağan Dede Türbesi’nde düzenlenen dua ve kurbana; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Muhtar Birol Alanbay, Dernek Başkanı Ali Rıza Aydoğdu, dernek yöneticileri, bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Altınbaş köyü halkı ve çok sayıda misafir katıldı.

Köy Muhtarı Birol Alanbay, “Düzenlemiş olduğumuz yağmur duası ve şükür kurbanı kesme programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Kurban ve yağmur duası geleneksel olarak devam edecek” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

