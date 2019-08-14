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Toprak sanayicilerin geleneksel arife duası

Toprak sanayicilerin 40 yıldır bir araya gelerek devam ettirdiği arife duası, bu Kurban Bayramı öncesinde de gerçekleştirildi

Toprak sanayicilerin geleneksel arife duası

Toprak sanayicilerin 40 yıldır bir araya gelerek devam ettirdiği arife duası, bu Kurban Bayramı öncesinde de gerçekleştirildi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:15
Toprak sanayicilerin geleneksel arife duası

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası evsahipliğinde düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum TSO ve Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler Orhan Özsaraçoğlu, İsmail Önder Kartal, Mahmut Öztemiz, Ali Osman Yigittaşçı, Murat Beyaz, Fırat Perçin, Ali Ayvaz, Sedat Bişiren, Osman Bişiren ve kooperatif çalışanları katıldı.

Başaranhıncal, bu etkinliğin on yıllardan beri devam etmesinin ve geleneğin sürdürülmesinin önemine değinirken, Vali Çiftçi de dua sonrasında sanayicilerin bayramını tebrik ederek hayırlı bol kazançlar diledi.

Emekli İmam Hatip Fikret Çıplak'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, okunan dualar ve geleneksel bayramlaşmanın ardından sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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