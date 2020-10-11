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“Toprak sanayi sektörünün sosyal, ekonomik ve stratejik önemi büyük”

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Önder Kartal ile Başkan Yardımcısı Yusuf Bıyıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Duran, Vali Mustafa Çiftçi ile Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret ettiler.

Güncel 11.10.2020, 22:29
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“Toprak sanayi sektörünün sosyal, ekonomik ve stratejik önemi büyük”

Kooperatif Başkanı Önder Kartal, “Sektörün ilimiz açısından ekonomik, stratejik ve sosyal olarak öneminin ve büyüklüğünün bizlere yüklediği sorumluluk bilinci çerçevesinde gerekeni yapacağız. Sektörümüzü bir adım ileri taşımak için çalışmak ve sorunlarını her mecrada dile getirmek görevimiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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