Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor

Sanayi esnafı, Şubat ayında meydana gelen heyelan olayından beri, yolun büyük yarıklarla trafiğe açık tutulduğunu belirterek, yolun bu haliyle büyük tehlike arzettiğini, mutlaka ciddi önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

Konuya ilişkin şikayetlerini ÇORUM HABER’e ileten yurttaşlar, yoldaki çatlakların giderek derin yarıklara dönüştüğünü anlatarak, “Bu durum, esnaf için de, Sanayi Sitesi’ne gelen müşteriler için de endişe kaynağı. Defalarca başvurulduğu halde Belediye tarafından hiçbir çalışma yapılmadı.” diye konuştular.