Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102837
ALTIN
258.340
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0031
EURO
6.2683

Toprağın üzerine beton atılınca meydan çökmüş

ÇORUM HABER kampanya düzenledi, etkin biçimde kamuoyu oluşturdu ve Çorum Belediyesi, Valilik karşısındaki meydanı açtı. Yine ÇORUM HABER’in deyimiyle, “Çorumluların çocukları, torunları için en değerli miras” oluşturuldu.

Toprağın üzerine beton atılınca meydan çökmüş

ÇORUM HABER kampanya düzenledi, etkin biçimde kamuoyu oluşturdu ve Çorum Belediyesi, Valilik karşısındaki meydanı açtı. Yine ÇORUM HABER’in deyimiyle, “Çorumluların çocukları, torunları için en değerli miras” oluşturuldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:30
Toprağın üzerine beton atılınca meydan çökmüş

Ne var ki, cafe olarak yapılan binaların çirkinliği bir yana, proje de son derece kötüydü ve meydan Çorumluların hiç içine sinmedi. Ancak, Belediye Başkanı Aşgın’ın seçim öncesi ifadeleri, ÇORUM HABER tarafından “Kadeş Meydanı” adı önerilen bu önemli eserle ilgili umutları güçlendirmişti.

Meydan şimdi, ikide bir meydana gelen çökmeler ve onarımlarla Çorumluların gündeminde. Kamulaştırma için 18 milyon, inşaat için 21 milyon lira harcandığı bilinen meydanla ilgili gerçek de nihayet gün ışığına çıktı.

Meğer müteahhit firma, yeraltı otoparkı dışında kalan bölüme, demir atmadan toprağın üzerine beton dökmüş. Çökmeler üzerine, karolar kaldırılarak toprağın üzerine demir döşenmek suretiyle onarım gerçekleştirilmiş oldu.

(Elvan YILMAZ)

İlgili Haberler
2 gündür kayıp olan kişi aranıyor
2 gündür kayıp olan kişi aranıyor
“Kan verme zinciri” devam ediyor
“Kan verme zinciri” devam ediyor
Şiir ve hutbede yarıştılar
Şiir ve hutbede yarıştılar
İlk kurban bağışçısı Çorumluoğlu oldu
İlk kurban bağışçısı Çorumluoğlu oldu
HİTÜ’ye 7.444 yabancı öğrenci başvurdu
HİTÜ’ye 7.444 yabancı öğrenci başvurdu
HİTÜ, memnuniyet araştırmasında 188 üniversite arasında 72. sırada
HİTÜ, memnuniyet araştırmasında 188 üniversite arasında 72. sırada
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim