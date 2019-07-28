Toprağın üzerine beton atılınca meydan çökmüş

Ne var ki, cafe olarak yapılan binaların çirkinliği bir yana, proje de son derece kötüydü ve meydan Çorumluların hiç içine sinmedi. Ancak, Belediye Başkanı Aşgın’ın seçim öncesi ifadeleri, ÇORUM HABER tarafından “Kadeş Meydanı” adı önerilen bu önemli eserle ilgili umutları güçlendirmişti.

Meydan şimdi, ikide bir meydana gelen çökmeler ve onarımlarla Çorumluların gündeminde. Kamulaştırma için 18 milyon, inşaat için 21 milyon lira harcandığı bilinen meydanla ilgili gerçek de nihayet gün ışığına çıktı.

Meğer müteahhit firma, yeraltı otoparkı dışında kalan bölüme, demir atmadan toprağın üzerine beton dökmüş. Çökmeler üzerine, karolar kaldırılarak toprağın üzerine demir döşenmek suretiyle onarım gerçekleştirilmiş oldu.

(Elvan YILMAZ)