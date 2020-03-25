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“Toplumun yüzkarası insanları affetmek virüsten daha tehlikeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, korona virüs bahane edilerek toplumun ahlakını, huzurunu bozan, cinayet işleyen, tecavüzcü, toplumun yüz karası insanların cezaevlerinden tahliye edilmek istendiğini belirterek, bu durumun virüsten daha tehlikeli olduğunu açıkladı.

“Toplumun yüzkarası insanları affetmek virüsten daha tehlikeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, korona virüs bahane edilerek toplumun ahlakını, huzurunu bozan, cinayet işleyen, tecavüzcü, toplumun yüz karası insanların cezaevlerinden tahliye edilmek istendiğini belirterek, bu durumun virüsten daha tehlikeli olduğunu açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:38
“Toplumun yüzkarası insanları affetmek virüsten daha tehlikeli”

Kamile Anar, “Virüs gelir geçer, ilacı bulunur, tedavi edilir ama bu virüsler toplum içine salınırsa onarımı ve tedavisi mümkün değil” dedi.

Kamile Anar, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Devletimiz gerçekten inanılması zor, uygulaması imkansız olan bir ceza indirim yasasını meclise getirmeye çalışıyor. Korona virüsü bahane ederek toplumun ahlakını bozan, aile huzurunu bozan, gençlerimizi uyuşturucu ileti ile hayatını karartan, kadın taciz tecavüz ve cinayetlerini gerçekleştiren, bu toplumun yüz karası insanlar cezaevlerinden salıverilecekler. Virüsten daha tehlikeli bu ceza affını neden getiriyor anlamak mümkün değil.

Şahısa hakaret eden, toplumu aydınlatan gazeteciler, aydınlar bu toplumun yüz karası insanlardan daha mı tehlikeli?

Yoksa bu tecavüzcülere diyet borcumu var, içlerinde vazgeçemedikleri insanlar mı var?

Virüs gelir geçer, ilacı bulunur, tedavi edilir ama bu virüsler toplum içine salınırsa onarımı ve tedavisi mümkün değil.

Korona bize bilimin ne kadar önemli olduğunu çok kötü deneyimle gösterdi. Biz hala bilim adamlarını içeride tutarak tehlikeye atıyoruz, tolumun düzenini, ahlakını bozan insanları koruma altına alıyoruz.

Lütfen toplum olarak bu getirilecek affa karşı duralım, sosyal medyadan tepkimizi gösterelim.” (Haber Merkezi)

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