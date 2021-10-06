Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Çorum Belediyesi bünyesinde Bahabey Çamlığı'nda yer alan Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden ekipler barınakta bulunan hayvanları sevip mama, barınağa gelen çocuklara da çikolata ikramında bulundu. Ekipler çocuklara hayvan sevgisinin önemini anlatıp birlikte besleme çalışması gerçekleştirdiler.

(Yusuf ÇINAR)