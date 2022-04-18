Toplu ulaşımda “kontak kapatma” sorununu Milletvekili Ceylan çözdü
Artan maliyetleri gerekçe göstererek 46 otobüs hattında sefere çıkmama kararı alan ULAŞ A.Ş. ile belediye arasında çıkan anlaşmazlık sona erdi.
Güncel 18.04.2022, 20:47
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Çorum Belediyesi ile Ulaş A.Ş. arasında yaşanan toplu ulaşım sorunun çözüme kavuşturulduğu açıklandı.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum ULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Çorum ULAŞ A.Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti sunan 46 otobüs işletmecisinin kontak kapatma kararı almasına yönelik problemle ilgili yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda çözüme varıldı.
Alınan karar doğrultusunda Çorumlular toplu ulaşımla ilgili en ufak bir mağduriyet yaşamayacak.(Haber Merkezi)
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