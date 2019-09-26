Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101940
ALTIN
274.383
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9877
EURO
6.1937

Toplam ciro yüzde 12,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Toplam ciro yüzde 12,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:26
Toplam ciro yüzde 12,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 6,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 arttı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 12,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 23 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bursa’da İskilip tanıtımı
Bursa’da İskilip tanıtımı
Çocuklara tarihi geçmiş aşı yapılmış
Çocuklara tarihi geçmiş aşı yapılmış
Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi
Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi
“Okul, Cami, Kuran Kursu ve Stat yapıp borca batırmışlar”
“Okul, Cami, Kuran Kursu ve Stat yapıp borca batırmışlar”
Tayini çıkan Okul Müdürü Aydın Asar’a veda yemeği
Tayini çıkan Okul Müdürü Aydın Asar’a veda yemeği
Mavi Atölye’den 50. yıl nedeniyle “resim sergisi”
Mavi Atölye’den 50. yıl nedeniyle “resim sergisi”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim