Toplam ciro % 28.6 arttı
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Aralık ayında yıllık %28,6 arttı.
Güncel 14.02.2021, 21:51
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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %42,9, inşaat ciro endeksi %7,2, ticaret ciro endeksi %31,1, hizmet ciro endeksi %12,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,1, hizmet ciro endeksi %0,4 artarken, inşaat ciro endeksi %3,6, ticaret ciro endeksi %2,4 azaldı.
(Haber Merkezi)
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