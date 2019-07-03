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“Tonajlı araçların zarar vermemesi için yollar sağlam yapılmalı”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Karakeçili, Büğrüoğlu ve İnalözü Köyleri yakınlarındaki kum ocaklarında taşıma yapan ağır tonajlı kamyonların güzergah olarak Mislerovacığı Köy yolunu kullandığı ve bu yolun bozulmasına neden olduğu gerekçesi ile incelemelerde bulunduklarını belirterek Karakeçili, Büğrüoğlu ve İnalözü Köyleri yakınlarındaki kum ocaklarındaki kum taşıyan kamyonların tonajlarının fazla olup olmadığını kolluk kuvvetlerinin denetlediğini anlattı. Bu denetimlerin her zamlan yapılamadığını ifade eden Yücel, “Fazla tonaj taşıyan kamyonların altyapısı sağlam olmayan bu yollara zarar verebilmektedir. Yola zararın engellenebilmesi için yolun altyapısı sağlam yapılmalı ve 2. kat asfaltlarının biran önce yapılması gerekmektedir” dedi. (Erkan BAYATLI)

“Tonajlı araçların zarar vermemesi için yollar sağlam yapılmalı”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Karakeçili, Büğrüoğlu ve İnalözü Köyleri yakınlarındaki kum ocaklarında taşıma yapan ağır tonajlı kamyonların güzergah olarak Mislerovacığı Köy yolunu kullandığı ve bu yolun bozulmasına neden olduğu gerekçesi ile incelemelerde bulunduklarını belirterek Karakeçili, Büğrüoğlu ve İnalözü Köyleri yakınlarındaki kum ocaklarındaki kum taşıyan kamyonların tonajlarının fazla olup olmadığını kolluk kuvvetlerinin denetlediğini anlattı. Bu denetimlerin her zamlan yapılamadığını ifade eden Yücel, “Fazla tonaj taşıyan kamyonların altyapısı sağlam olmayan bu yollara zarar verebilmektedir. Yola zararın engellenebilmesi için yolun altyapısı sağlam yapılmalı ve 2. kat asfaltlarının biran önce yapılması gerekmektedir” dedi. (Erkan BAYATLI)

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:41
“Tonajlı araçların zarar vermemesi için yollar sağlam yapılmalı”
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