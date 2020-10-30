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Tokat Valisi Ozan Balcı ile görüştüler
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet Tokat’a çıkarma yaptı.
Güncel 30.10.2020, 19:30
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Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte bazı incelemeler ve ziyaretler için Tokat’a gitti.
Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Tokat’ta ilk olarak Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret yine karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.
(Haber Merkezi)
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