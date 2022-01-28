CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada; fahiş zamların ardından halkın yaşamını nasıl idame ettireceği kaygısıyla kara kara düşünmeye başladığına da vurgu yapıldı.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları’nın ‘Kış Şenliği’ adı altında 27 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Kadeş Meydanı’nda düzenlemeyi planladığı ve son anda iptal edilen “Sucuk-Ekmek Partisi” etkinliğine de dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ortadayken, işsizliğin ve geçim sıkıntılarının alıp başını gittiği bu ortamda; elektriğe, doğalgaza, ulaşıma gelen fahiş zamanlardan sonra halkımız yaşamlarını nasıl idame ettireceğini kara kara düşünürken, AKP zihniyeti ve onların şımarık çocukları, sucuğu Halk-Et’ten, ekmeği Halk Ekmek’ten temin edip ‘Kış Şenliği’ adı altında ‘sucuk ekmek partisi düzenlemeye niyetlenmiş gelen tepkiler üzerine iptal etmek zorunda kalmışlardır.

Fakat görüyoruz ki AKP zihniyeti; ‘Tok, açın halinden anlamaz’ sözünü tam anlamıyla bizlere göstermiştir.

Gerçek hayattan bu kadar uzak, halkımızın çektiği yoksunlukları görmeyecek kadar halktan kopuk yaşamaktadırlar.

Ekmeği düşük fiyata alabilmek için saatlerce soğuk havalarda bekleyen halkımız, sınavlarda başarı ile geçip mülakatta elenen kardeşlerimiz, iş imkânı bulamadıkları için çareyi yurtdışına gitmekte gören öğrencilerimiz, gerçekleşecek olan ilk seçimde bu köhneleşmiş zihniyetten sandıkta hesap soracaktır. Tok, açın halinden anlamaz, sözünün gerçek hayata yansımasını buraya bırakıyoruz.” (Haber Merkezi)