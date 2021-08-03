Toç-Bir-Sen TİS’i görüştü
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen) Çorum Şubesi yaklaşan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini masaya yatırdı.
Güncel 03.08.2021, 23:04
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Toç-Bir-Sen Çorum Şubesi geçtiğimiz gün İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Toç-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader; 6. Dönem Toplu sözleşme teklifleri hakkında Divan Kurulu üyelerini bilgilendirdi.
Şube Başkanı Özkader; “Toplantıya katkı katılımlarından dolayı teşkilatımızın öncü neferlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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