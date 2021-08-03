Toç-Bir-Sen TİS’i görüştü

Toç-Bir-Sen Çorum Şubesi geçtiğimiz gün İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Toç-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader; 6. Dönem Toplu sözleşme teklifleri hakkında Divan Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Şube Başkanı Özkader; “Toplantıya katkı katılımlarından dolayı teşkilatımızın öncü neferlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

