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TOBB’un “Dijital Dönüşüm Projesi” eğitimine katıldılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)tarafından Dijital Dönüşüm Projesi eğiti düzenlendi.

TOBB’un “Dijital Dönüşüm Projesi” eğitimine katıldılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)tarafından Dijital Dönüşüm Projesi eğiti düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:00
TOBB’un “Dijital Dönüşüm Projesi” eğitimine katıldılar

TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Dijital Dönüşüm Projesi 2. Faz Kullanıcı eğitimine, Sungurlu TSO Muhasebe Müdürü Murat Gökçetin ve TB Genel Sekreteri Levent Akkaş’ın yanı sıra Alaca Ticaret Borsası Genel Sekreteri Faik Yetğin, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Mustafa Tunç ile diğer oda ve borsaların yetkilileri katıldı.

TOBB Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, üye, muhasebe ve bütçe modülleri eğitiminin verildiği iki gün süren seminerde katılımcılara, TOBB Muhasebe Müdürlüğü ve TOBB Yazılım müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgiler verildi.

Verilen eğitimlerde katılımcılara, İnternet ve dijital teknolojilerin 20. Yüzyılın en önemli keşfi olduğu ve 21. yüzyılı iletişim çağı haline getirerek insan yaşamını etkisi altına aldığı dile getirildi. Dijital teknolojilerin son yıllarda yaşanan gelişmeler ile çok hızlı bir şekilde günlük hayatın ve iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin ifade edildiği eğitimde; “Baş döndürücü bir hızla gelişen ve gün geçtikçe hayatın her alanında etkisini daha fazla hissettiren dijital teknolojilerden uzak kalmak artık mümkün değildir. Bu durum yaşamın her alanını yeniden şekillendirdiği gibi hızlı ekonomik büyüme yarışında yer alan tüm aktörlerin küresel anlamda bir adım öne çıkabilmesinde de yeni adımlar atmasını gerekli kılmıştır” denildi.

(Bülent USLU)

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