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TOBB Lisesi Mesleki Yeterlilik Sınavları İşbirliği protokolü imzaladı

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Arasında “Mesleki Yeterlilik Sınavları İşbirliği” Protokolü imzalandı.

TOBB Lisesi Mesleki Yeterlilik Sınavları İşbirliği protokolü imzaladı

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Arasında “Mesleki Yeterlilik Sınavları İşbirliği” Protokolü imzalandı.

15 Ekim 2019 Salı 21:50
TOBB Lisesi Mesleki Yeterlilik Sınavları İşbirliği protokolü imzaladı

Okul binasında yapılan protokolde TOBB-OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Yiğitoğlu ile AYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akgöz imza attı.

Okul Müdürü Ramazan Yiğitoğlu bu protokol ile Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere metal sektöründe çalışanların belgelendirme sınavlarının Metal Teknolojisi Atölyesinde yapılacağını dile getirdi. Metal Teknolojisi Öğretmenlerinden Metin Oran ve Gürbüz Bucak’ın bu sınavları yapmak için gerekli eğitimleri aldığını ve bu sınavlarda sınav yapıcı olarak görev alacağını belirten Yiğitoğlu, sınavların haftasonları yapılacağını, atölyelerin mesleki eğitim uygulama alanlarının geliştirilmesi ve kullanılması için gerekli araç-gereç ile donatılacağını ifade etti.

AYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akgöz de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çok meslek gurubuna bir işyerinde çalışmaları halinde MYK belgelendirmelerini yapmalarını zorunlu kıldığını belirterek, Okulun Organize Sanayi Bölgesinde olması ve atölyelerin MYK sınavlarına uygun olması nedeniyle AYSEM MYK Belgelendirme Firması ile böyle bir protokol yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

MYK Sınavlarının İSG kuralları sağlanarak kamera kayıtlarına alarak yapılabildiğini ve kayıtların incelenmek üzere AYSEM firmasının arşivinde saklandığını vurgulayan Akgöz, sınavların teorik ve performans olmak üzere aşamalı yapıldığını, Teorik sınavların 1- 1,5 saat sürerken performans sınavlarının ise her bir kişi için 15 ila 30 dakika sürdüğünü ayda 3-4 sınav yapılmasının planlandığını anlattı. (Haber Merkezi)

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