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TKP, Çorum’da semt evi açtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Örgütü, Çorum’da bir Semt Evi oluşturdu.

TKP, Çorum’da semt evi açtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Örgütü, Çorum’da bir Semt Evi oluşturdu.

11 Haziran 2019 Salı 22:16
TKP, Çorum’da semt evi açtı

Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi No 89 adresinde faaliyet verecek olan Bahçelievler Semt Evi’nin açılışına TKP Genel Merkezi’nden İlter Aslaner ve Eren Çankaya, TKP İl Sekreteri Murat Çetin ile partili gençler ve davetliler katıldı.

TKP Çorum İl Sekreteri Murat Çetin, açılışın ardından düzenlenen mini forumda yaptığı konuşmada hizmete açılan Bahabey Semt Evi’nin, tüm mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacağını söyledi.

Uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri Semt Evi’nin açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren TKP İl Sekreteri Murat Çetin, Semt Evi’nde mahalle sakinleri ve gençlerle bir araya gelerek, birçok sosyal-kültürel etkinlik gerçekleştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Tüm mahalle sakinleri ile gençleri Semt Evi’ne davet eden Çetin, “Semt Evi, partimizin değil, mahalle sakinlerinin, gençlerin yani tüm halkımızın evidir” diye konuştu.

TKP Genel Merkez temsilcilerinden İlter Aslan ve Eren Çankaya da birer konuşma yaparak, açılışı gerçekleştirilen Semt Evi’nin önemli bir işlevi yerine getireceğini ifade ettiler.

Konuşmalarında birlik ve dayanışmanın önemine de dikkat çeken Aslan ve Çankaya; Semt Evleri’nin adeta bir buluşma noktası olacağını dile getirdiler.

(Haber Merkezi)

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