TKDK’ya 5. çağrı döneminde 38,5 milyonluk başvuru yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK), 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD II-5. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, başvuru kabullerinin 13 Haziran 2019 Perşembe günü itibariyle tamamlandığını bildirdi.

Çağrı döneminde TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından hayvancılık yatırımları için 21 milyon lira yatırım tutarına sahip 14 proje, işleme ve pazarlama yatırımları için 17,5 milyon lira yatırım tutarlı 7 proje olmak üzere toplam 38,5 milyon lira yatırım tutarına sahip 21 proje başvurusu yapıldığını kaydeden Ceylan, bu projelere 16,6 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Ceylan Ceylan, başvurulan sektörlere göre proje dağılımının 7 büyükbaş süt işletmesi, 6 büyükbaş besi işletmesi, 1 yumurta tavukçuluğu işletmesi, 2 süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 5 meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması şeklinde olduğunu belirtti.

Proje başvurularında süt ve besi hayvancılığı yatırımlarının yanı sıra, özellikle çeşitlilik açısından önem verdiği yumurta üretimi, süt toplama, soğan deposu kurulumu ve meyve kurutma tesislerine yönelik başvurulardan da oldukça memnuniyet duyduğunu belirten Milletvekili Ceylan bütün başvuruların sözleşmeye bağlanması ve hayat bulmasını dilediğini ifade ederek, Çorum’umuza hayırlı olsun, dedi.

YENİ HİBE PAKETİ

Ceylan, TKDK’nın verdiği hibelerin artarak devam ettiğini, IPARD II-6. Başvuru Çağrı İlanıyla da 400 milyon liralık yeni bir hibe paketi daha açıkladığını, “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirine” yönelik olarak çıkılan hibe çağrısıyla kırsal alanlarda yapılacak yatırımların %55 hibe oranıyla destekleneceğini söyledi.

Bu çağrı döneminde; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumlarının destekleneceğini ifade eden Ceylan, “Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar için belirlenmiş olan proje tutarlarının alt limiti 5 bin avro, üst limiti ise 500 bin avro olacak” dedi.

Milletvekili Ceylan, projelerde yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarının yanı sıra kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerinin de destek kapsamında olduğunu ve yatırımlardaki tüm harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf olacağını belirtti.

“HİBELER ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Milletvekili Ceylan, “Bugüne kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, traktöründen karavanına, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımına destek verildi.

Tamamlanan IPARD I ve IPARD II dönemlerinde 73 milyon lira tutarındaki 30 bin adedi aşan makine ekipmana destek verildi. Bugüne kadar toplamda 175 milyon liraya yaklaşan yatırım tutarına sahip 636 adet projeye 83 milyon lirayı aşan hibe ödendi. Bu hibelerden faydalanan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni çağrıdan da hemşerilerimizi faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Her yatırımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı çok önemsediğini ve yatırım tutarına bakmaksızın her vatandaşın projesini ayrı ayrı değerli bulduğunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TKDK’nın tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

“YATIRIMCILAR TKDK İLE İRTİBAT KURMALI”

Milletvekili Ceylan, bazı kişilerin TKDK adını kullanmak suretiyle çeşitli iletişim araçlarıyla vatandaşlarımızla irtibata geçerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunabileceklerine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür girişimlere itibar etmemelerini ve dikkate almamalarını, yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşların il koordinatörlüğüyle irtibat kurarak, en doğru bilgiyi il koordinatörlüğü yetkililerinden ve uzman personelinden almaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Sami Ceylan, son olarak, TKDK uzmanları tarafından tüm bilgilendirmelerin ücretsiz yapıldığını, projelerde yer alması gereken dokümanlar için herhangi bir ücret talep edilmediğini ve gerekli tüm evrak örneklerinin TKDK resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulduğunu dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)