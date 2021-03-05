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TKDK, yeni hizmet binasına taşınıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan yeni hizmet binasına taşınıyor.

Güncel 05.03.2021, 23:19
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TKDK, yeni hizmet binasına taşınıyor

İl Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada “Yaklaşık 10 yıldır, Çorum çevreyolunda PTT Başmüdürlüğü binasının 3. ve 4. katlarında verdiğimiz hizmeti, bundan böyle Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan müstakil binada vereceğiz. Hafta sonu yapacağımız taşınma işleminin ardından, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni hizmet binamızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm yatırımcılarımızı ve misafirlerimizi yeni hizmet binamıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

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