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TKDK, yeni hizmet binasına taşınıyor
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan yeni hizmet binasına taşınıyor.
Güncel 05.03.2021, 23:19
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İl Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada “Yaklaşık 10 yıldır, Çorum çevreyolunda PTT Başmüdürlüğü binasının 3. ve 4. katlarında verdiğimiz hizmeti, bundan böyle Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan müstakil binada vereceğiz. Hafta sonu yapacağımız taşınma işleminin ardından, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni hizmet binamızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm yatırımcılarımızı ve misafirlerimizi yeni hizmet binamıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
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