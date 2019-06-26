TKDK sıkı çalışıyor

TKDK’nın IPARD programı 6. Çağrı dönemine başvuruların 8 Temmuz’da başlayarak 20 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatan İl Koordinatörü Yalvaçer, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde basın kuruluşlarını ziyaret ederek konunun duyurulması adına bilgi vermişti.

TKDK Koordinatörü Yalvaçer, 60 milyon Euro hibe desteği olan 6. çağrı döneminde Çorum’un da aralarında bulunduğu illerde destek oranının yüzde 55 olduğunu hatırlattı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan “IPARD Programı Fonu”ndan sağlanacak destekten ilimizin daha fazla yararlanması adına bilgilendirme ziyaretlerini sürdüren TKDK İl Koordinatörü Yalvaçer, bu kapsamda ilk olarak danışman firmalarla bilgilendirme toplantısı yaptı. Yalvaçer daha sonra ise ilimizde faaliyet gösteren makine-ekipman tedarikçilerine yönelik IPARD II-6.çağrı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda TKDK İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Mahmut Fazıl Ayanoğlu tarafından sunum yapılarak çağrı detayları hakkında bilgi sunuldu.

Yalvaçer daha sonra ise ilimizde tarımsal yatırımların artması ve ilimizin bu hibeden alacağı payın büyümesi adına “Bitkisel Üretimin çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji” alanlarında verilecek desteklerle ilgili Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sungurlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hicabi Berişbek, Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu, Alaca Ziraat Odası Genel Sekreteri Tuğrul Kaya, Laçin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bayram Hamgir ve Laçin İlçe Ziraat Odası Başkanı Duran Çardaklı’yı ziyaret ederek IPARD-II 6. Başvuru Çağrı ilanı hakkında bilgi sundu.

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(Volkan SINAYUÇ)