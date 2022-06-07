Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi Cumartesi açılıyor
Bölgenin ilk tiyatro akademisi “Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi” Cumartesi günü saat 13.00’de Gazipaşa Sokak’ta açılacak. Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ile Genel Koordinatör Demet Eken, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı açılışa davet ettiler. (Rıfat KARA)
Güncel 07.06.2022, 19:46
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