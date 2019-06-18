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TIR yan döndü, trafik durdu

Sungurlu-Boğazkale karayolunda çimento yüklü TIR’ın yan dönmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

TIR yan döndü, trafik durdu

Sungurlu-Boğazkale karayolunda çimento yüklü TIR’ın yan dönmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

18 Haziran 2019 Salı 00:29
TIR yan döndü, trafik durdu

Alınan bilgiye göre, Sungurlu yönünden Alaca istikametine giden 06 DY 0393 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün Salman köyü yakında kavşağı kaçırması sonucu durdu. Geri manevra yaparak dönmek isteyen sürücü, TIR’ın arkasını kaydırarak yoldan çıkmasına neden oldu.

Yol ortasında yan dönen TIR yolu trafiğe kapattı. TIR’ı kaydığı yerden çıkaramayan sürücü polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlayarak vinç çağırdı.

Olay yerine gelen vinçle kaydığı yerden kurtarılan TIR olay yerinden götürülürken, trafiğe kapanan yol açıldı. (Haber Merkezi)

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