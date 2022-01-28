TIR sürücüsü tutuklandı 

Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de 2’si çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan TIR sürücü F.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Ayrıca kazada hayatını kaybeden ve Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan anne Beyaz Efdal (46) ve oğlu Mert Efdal'ın (11) Adana’da, Ahmet Bircan'ın cenazesinin ise Niğde'de toprağa verildiği öğrenildi.

(AA)

