TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Emre Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kavşakta TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.