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“Tıp Fakültesi için seferber olacağız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi için seferber olacaklarını bildirdi.

“Tıp Fakültesi için seferber olacağız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi için seferber olacaklarını bildirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 22:40
“Tıp Fakültesi için seferber olacağız”

“Performansa dayalı bütçe sistemine geçtikleri için tavırlarının net olduğunu belirten Öztürk, “Bütçe ve yatırım desteği sağlanırsa projelerimiz hazır.

Tıp Fakültesi’nin gerekliliklerini tam olarak tamamlayamadık. Morfoloji binası yok. Fen Edebiyat Fakültesi’nde iki yeni derslikle 3’üncü sınıf Tıp öğrencilerine yer açtık. Tıp Fakültesi Çorum için çok önemli. Yayınlar çok iyi. Tıp Fakültesi’nin eksikliklerini gidermek için seferber olacağız. Yeni alanlarla mevcut eksiklikleri giderip kapasiteyi artırmamız, işleri tamamlamamız gerekiyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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