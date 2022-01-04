Tinerciler “evi yaktı” iddiası
Güncel 04.01.2022, 19:02 04.01.2022, 19:05
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Çorum’da tinercilerin yaktığı iddia edilen ahşap bir bina alev alev yandı.
Olay, dün Gülabibey Mahallesi Harmanlar 2. Sokak’ta 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tinercilerin kaldığı ahşap evde binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 110 ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri, madde bağımlısı gençlerin eski binayı kullandıklarını iddia etti.
(Yusuf ÇINAR)
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